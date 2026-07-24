Ajil Ditto Cerita Sering Menangis saat Syuting Bareng Penyandang Disabilitas di Film Istimewa

JAKARTA - Ajil Ditto membawa kabar menyentuh terkait proyek terbarunya. Bintang film berbakat ini mengaku tak kuasa menahan air mata saat menjalani proses syuting film Istimewa garapan rumah produksi Kairos Pictures.

Keputusannya mengambil peran dalam film ini didasari oleh nilai kemanusiaan yang mendalam. Lantaran, menurutnya, film ini memberikan warna baru dalam kariernya.

"Kalau ditanya sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan aku untuk mengambil film Istimewa, sebenarnya simpel aja. Yang pertama aku merasa pengin ada sesuatu yang berbeda di portofolioku," ujar Ajil Ditto saat ditemui di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Awalnya, Ajil mengaku tidak mematok ekspektasi tinggi saat pertama kali bergabung. Namun, pandangannya berubah drastis saat memasuki proses reading.

"Awalnya benar-benar zero expectation, nggak tahu yang lain seperti apa. Tapi hari pertama ketemu waktu reading, di hari itu juga aku yakin bahwa kali ini aku nggak akan salah pilih," tuturnya.