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Davina Karamoy Menangis saat Pertama Kali Baca Skenario Andai Waktu Bisa Diulang Kembali

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |20:00 WIB
Davina Karamoy Menangis saat Pertama Kali Baca Skenario <i>Andai Waktu Bisa Diulang Kembali</i>
Davina Karamoy menangis saat pertama kali baca skenario Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA - Aktris Davina Karamoy dipercaya menjadi pemeran utama dalam film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Menariknya, dia mengaku tak kuasa menahan air mata saat pertama kali membaca skenario film tersebut. 

Davina mengatakan, cerita yang diangkat dalam film itu sangat menyentuh hingga membuatnya langsung terbawa emosi. Kisah yang diangkat dekat dengan kehidupan banyak orang. 

Karena itu, dia merasa emosinya langsung tersentuh bahkan sebelum proses syuting dimulai. “Aku nangis pas pertama kali baca skenarionya,” ucapnya.

Dalam film ini, Davina memerankan karakter Dinar. Dia mengatakan peran tersebut memiliki tantangan tersendiri karena karakter yang dimainkan cukup berbeda dari kepribadiannya di kehidupan sehari-hari. 

Lantaran, karakter di film berbeda 180 derajat dengan karakter Davina yang asli. Untuk itu, dia mengaku harus membangun emosi dan memahami perjalanan karakter secara lebih mendalam.  

Selain itu, ada satu hal yang membuat Davina dapat mendalami emosi dengan baik dalam peran ini. Davina mengatakan, ada banyak sisi dirinya yang tercermin dalam sosok Dinar. 

Salah satunya adalah hubungan ibu dan anak yang penuh kedekatan. Davina yang sangat dekat dengan ibunya dalam kehidupan nyata membuatnya dapat merasakan kesedihan yang dialami karakter Dinar.

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