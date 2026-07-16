Cerita Suanggi Diangkat ke Layar Lebar, Terinspirasi dari Kisah Nyata Indonesia Timur

JAKARTA – Industri perfilman Indonesia terus berkembang dengan menghadirkan kisah-kisah yang berakar pada kekayaan budaya Nusantara. Tahun ini, film Suanggi: Ilmu Kutukan hadir sebagai karya horor yang terinspirasi dari salah satu warisan budaya lisan masyarakat Indonesia Timur yang nyata dan ada sampai saat ini.

Suanggi merupakan salah satu kisah yang dikenal luas di daerah Papua, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan sejumlah wilayah Indonesia Timur. Warisan budaya ini punya pengalaman berbeda di setiap daerah, ada yang mengenal Suanggi sebagai sosok nenek atau kakek tua, ada yang melihat mata merahnya, dan ada yang melihat dalam bentuk bola api, dan sebagainya.

Melalui film ini, cerita tersebut diadaptasi secara kreatif sebagai karya fiksi yang menghormati nilai-nilai budaya lokal, sekaligus menyajikannya dalam narasi yang relevan bagi penonton masa kini.

"Indonesia memiliki kekayaan cerita rakyat yang luar biasa dan layak mendapat ruang lebih luas di industri kreatif. Kami menelusuri dalam tentang Suanggi dan mencoba memadukan bagaimana budaya Indonesia Timur ini punya nilai universal yang dapat dinikmati siapa saja se- Nusantara karena film ini juga bicara tentang keluarga, kepercayaan, ketakutan, dan perjuangan manusia," ujar Dom Dharmo, Sutradara Film Suanggi: Ilmu Kutukan.

Berbeda dari film horor pada umumnya yang banyak mengambil inspirasi dari mitos populer di Pulau Jawa, Suanggi: Ilmu Kutukan menghadirkan perspektif baru. Dari sisi produksi, Mutiara Films & Subtube Studio memadukan riset budaya, pengembangan karakter yang kuat, sinematografi yang menampilkan lanskap khas Indonesia Timur, serta tata suara yang dirancang untuk membangun atmosfer horor yang autentik.

Pada hari Rabu, 15 Juli 2026, di Jakarta, Mutiara Films & Subtube Studio merilis teaser poster dan teaser trailer Suanggi: Ilmu Kutukan. Dihadiri oleh Evelin P. M. Pangalila yang mewakili Executive Producer Ernes Yauwalata, keempat Produser Yanti Wijaya, Bona Pascal, Milka Gracia, dan Firdauzi Trizkiyanto, serta Sutradara Dom Dharmo. Lengkap dengan casts meliputi Carissa Perusset, Pangeran Lantang, Iwa K, John Yewen, Dayu Wijanto, Stany Imbiry, Atina Akinoref, Obi Mesakh, dan Botak Bicara.

Sayangnya, acara malam ini tidak dapat dihadiri oleh Euginia Y.–pemeran Wawa–yang merupakan anak dari Executive Producer, Douglas Krump, dan Ian Williams yang tinggal di Papua, serta Endhita, Arnold Kobagau, dan Keanu Azka yang berhalangan hadir. Film Suanggi: Ilmu Kutukan ini pun tidak akan dapat terlaksana tanpa kontribusi Alm. Pace Cello yang memerankan sebagai dukun bernama Tinus.