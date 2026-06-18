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5 Alasan See You at Work Tomorrow! Layak Ditonton, Relate dengan Kehidupan Kantor

Armydian Kuniawan , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |21:00 WIB
5 Alasan <i>See You at Work Tomorrow!</i> Layak Ditonton, Relate dengan Kehidupan Kantor
See You at Work Tomorrow! akan tayang ekslusif secara global melalui Prime Video mulai 22 Juni 2026. (Foto: Prime Video)
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SEOUL - Serial drakor terbaru tvN yang paling dinantikan See You at Work Tomorrow! resmi mengungkap detail perdananya lewat konferensi pers di Seoul, awal pekan ini. Selain para bintang utama, Seo In-guk, Park Ji-hyun, Kang Mi-na, dan Choi Kyung-hoon, hadir pula sang sutradara, Cho Eun-sol. 

Drakor ini mengangkat kisah romansa kantor yang dibalut realitas kehidupan pekerja modern. Adaptasi dari webtoon Kakao ini menggabungkan satir dunia kerja, humor, dan romansa emosional yang sangat relate dengan keseharian para pekerja muda kantoran. Ini lima alasannya kenapa layak ditonton!

1. Ketua Tim yang Dingin 

Karakter Kang Si-woo yang diperankan Seo In-guk menghadirkan sosok pemimpin tim yang dingin namun hangat di dalam. Ia dikenal sebagai atasan yang sering disalahpahami di lingkungan kerja. Namun di balik itu, ia sangat peduli terhadap timnya dan detail dalam bekerja.

“Cerita ini realistis dan momen kecilnya sangat relevan bagi penonton. Karakter ini memperlihatkan sisi manusiawi di balik figur profesional yang kerap terlihat kaku,” tutur Seo In-guk dalam konferensi pers.

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