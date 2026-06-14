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Han Hyo Joo dan Gong Myung Diisukan Pacaran setelah Terciduk Nonton Baseball Bareng

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |05:30 WIB
Han Hyo Joo dan Gong Myung Diisukan Pacaran setelah Terciduk Nonton Baseball Bareng
Han Hyo Joo dan Gong Myung Diisukan Pacaran setelah Terciduk Nonton Baseball Bareng. (Foto: Allkpop)
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SEOUL - Aktor Han Hyo Joo dan Gong Myung ramai diisukan berpacaran setelah terciduk menonton pertandingan baseball antara LG Twins dan SSG Landers di Stadion Jamsil, Distrik Songpa, Seoul, pada 11 Juni silam. 

Namun Han Hyo Joo dan Gong Myung tegas membantah rumor tersebut. Seorang sumber mengungkapkan, keberadaan kedua aktor tersebut di stadion itu untuk kepentingan drama terbaru mereka, Your Ground.

Your Ground
Han Hyo Joo dan Gong Myung Diisukan Pacaran setelah Terciduk Nonton Baseball Bareng. (Foto: Allkpop)

“Jadi pertemuan kedua aktor tersebut di Stadion Jamsil murni untuk keperluan drama baru mereka,” ujar perwakilan kedua aktor seperti dikutip dari Allkpop, pada Minggu (14/6/2026). 

Drama Your Ground berkisah tentang Kang Hae Hwan (Gong Myung), atlet baseball berbakat yang vakum berkarier karena sebuah alasan. Dalam masa vakumnya, Hae Hwan bertemu Seo Hui Seung (Han Hyo Joo), mantan pengacara yang beralih profesi menjadi sports agent. 

Meski belum ada jadwal tayang resmi, drama Your Ground dikabarkan akan tayang tahun ini. Rumor asmara antara kedua bintang utamanya, membuat penggemar penasaran dengan chemistry Han Hyo Joo dan Gong Myung dalam drama itu.*
 

(SIS)

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