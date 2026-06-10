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Jo Jung Suk Dipastikan Bintangi Drama Paper Man Bersama Park Hae Soo dan Claudia Kim

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |11:38 WIB
Jo Jung Suk Dipastikan Bintangi Drama <i>Paper Man</i> Bersama Park Hae Soo dan Claudia Kim
Deretan pemeran Paper Man. (Foto: Instagram)
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SEOUL - Aktor Jo Jung Suk dikonfirmasi akan membintangi drama kriminal terbaru berjudul Paper Man. Dalam serial ini, aktor berusia 45 tahun itu akan bermain bersama Park Hae Soo dan Claudia Kim. Kabar para pemain serial terbaru ini diumumkan Netflix pada Selasa (9/6/2026). 

Serial kriminal ini akan disutradari oleh Lee Il Hyung. Ia telah dikenal dengan beberapa proyek sebelumnya, misalnya series Netflix Karma dan film A Violent Prosecutor dan Remember. 

Di bawah arahannya, Paper Man mengisahkan seorang pria yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuat produk palsu tanpa mendapat pengakuan dari siapapun. Sampai akhirnya, ia terjebak dalam bahaya setelah memproduksi uang palsu yang sulit dibedakan dengan aslinya. 

Serial Paper Man yang disutradarai Lee Il Hyung ini mengisahkan seorang pria yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuat produk palsu tanpa mendapat pengakuan dari siapapun. Sampai akhirnya, ia terjebak dalam bahaya setelah memproduksi uang palsu yang sulit dibedakan dengan aslinya. 

Jo Jung Suk diketahui akan memerankan Cha Myung Jo, seorang karyawan di perusahaan yang memproduksi sticker palsu. Selain itu, Cha Myung Jo juga seorang suami dan kepala rumah tangga hanya sebagai nama. Dalam hidupnya, ia tidak pernah diakui oleh siapapun. Suatu ketika, ia secara tidak sengaja terlibat dalam produksi uang palsu.

(Foto: Instagram/@netflixkr)
(Foto: Instagram/@netflixkr)

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