HOME CELEBRITY MOVIE

Jo Jung Suk Reuni dengan Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho dalam When the Stars Gossip

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |14:30 WIB
Jo Jung Suk Reuni dengan Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho dalam <i>When the Stars Gossip</i>
Jo Jung Suk Reuni dengan Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho dalam When the Stars Gossip. (Foto: tvN/Esquire)
A
A
A

SEOUL - Jo Jung Suk akan menjadi cameo dalam drama terbaru Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho, When the Stars Gossip. Hal tersebut diumumkan MYM Entertainment, rumah produksi drama tersebut.

“Jo Jung Suk jadi cameo dalam drama tersebut.  Detailnya bisa dinantikan saat dramanya tayang nanti,” ujar  rumah produksi tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (19/12/2024). 

When the Stars Gossip
Gong Hyo Jin dalam drama When the Stars Gossip. (Foto: tvN)

Penampilan cameo Jo Jung Suk tersebut akan menjadi proyek reuninya dengan Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho. Seperti diketahui, Jung Suk dan Hyo Jin beradu akting dalam drama Don’t Dare to Dream yang dirilis pada 2016. 

Persahabatan Jung Suk dan Hyo Jin memang sangat dekat. Pertengahan Maret silam, Gong Hyo Jin bahkan menjadi model video klip Champagne, lagu debut Jo Jung Suk. 

Pada tahun yang sama, aktor 43 tahun tersebut juga tampil sebagai cameo dalam drama Legend of the Blue Sea yang dibintangi Lee Min Ho bersama Jun Ji Hyun. Meski sebetar, namun penampilan spesialnya dalam drama itu sangat mencuri perhatian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
