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Sinopsis Microdrama Ring of Revenge di V+Short, Perjalanan Balas Dendam Istri setelah Diselingkuhi!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |17:03 WIB
Sinopsis Microdrama <i>Ring of Revenge</i> di V+Short, Perjalanan Balas Dendam Istri setelah Diselingkuhi!
Ring of Revenge
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JAKARTA - Bagi penggemar drama balas dendam yang penuh konflik dan penghianatan, Ring of Revenge menjadi salah satu microdrama V+Short yang layak masuk daftar tontonan. Ceritanya dipenuhi intrik, pengkhianatan, dan perjuangan seorang wanita yang berusaha merebut kembali hidupnya. Klik link di sini untuk nonton streaming di V+Short. 

Menceritakan tentang Audy, yang awalnya percaya bahwa pernikahannya dengan Rayan, pewaris WB Grup adalah awal dari masa depan yang bahagia. Namun di balik rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rencana besar yang diam-diam mengancam hidupnya. 

Tanpa disadari Audy, Rayan ternyata bekerja sama dengan Erica, wanita yang selama ini menjadi kekasih rahasianya. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyingkirkan Audy demi ambisi dan kepentingan mereka sendiri. 

Perlahan, hidup Audy mulai runtuh. Orang-orang yang dulu berada di sisinya mulai menjauh, sementara berbagai kejadian membuatnya semakin terpojok. Saat keadaan terasa semakin sulit, satu-satunya orang yang masih mempercayainya justru harus meninggal secara tragis. Kehilangan tersebut menjadi titik balik bagi Audy. 

Ia tidak lagi ingin menjadi korban dari permainan yang dibuat orang lain. Dengan tekad yang semakin kuat dan bukti yang berhasil dikumpulkannya, Audy mulai menyusun rencana untuk membongkar semua kebohongan yang selama ini disembunyikan. Satu per satu rahasia mulai terungkap. Kini giliran Rayan dan Erica yang harus menghadapi akibat dari tindakan mereka. 

Permainan yang mereka ciptakan untuk menghancurkan Audy perlahan berbalik mengancam kehidupan mereka sendiri. Menghadirkan kisah yang emosional sekaligus menegangkan, Ring of Revenge menawarkan cerita tentang pengkhianatan, kekuatan untuk bangkit, dan balas dendam yang direncanakan dengan cermat. Setiap episode membawa penonton semakin dekat pada momen ketika semua kebenaran akhirnya terungkap. 

Nonton full episode Ring of Revenge di V+Short, aplikasi microdrama yang menghadirkan episode singkat dengan alur cerita yang cepat, seru, dan mudah diikuti. Tersedia berbagai genre populer mulai dari romansa, balas dendam, konflik keluarga, hingga kisah CEO yang penuh drama. Download aplikasi V+Short sekarang di Play Store atau App Store dan nikmati berbagai microdrama favorit kapan saja dan di mana saja. 
 

(kha)

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