Drakor Kantoran See You at Work Tomorrow! Siap Bikin Penonton Ikut Burnout dan Jatuh Cinta

JAKARTA - Drama Korea bertema kehidupan pekerja kantoran kembali mencuri perhatian tahun ini. Setelah deretan drakor thriller dan fantasi mendominasi, See You at Work Tomorrow! hadir membawa kisah yang terasa dekat dengan realitas generasi muda urban. Serial terbaru tvN ini dijadwalkan tayang mulai 22 Juni 2026 dan tersedia secara global melalui Prime Video.

Dari teaser resminya, drama ini menawarkan kombinasi romansa, satire dunia kerja, serta emosi yang terasa realistis. Tidak hanya soal cinta, serial ini juga menyoroti rasa lelah menghadapi pekerjaan yang terus berulang setiap hari.

Karakter utama drama ini adalah Cha Ji-yoon, seorang product planner yang sudah tujuh tahun bertahan di dunia korporat. Ji-yoon diperankan Park Ji-hyun dengan aura dingin namun emosional.

Setelah mengalami patah hati menyakitkan, hidup Ji-yoon berubah monoton dan penuh rutinitas. Ia mulai menjauh dari hubungan asmara dan memilih fokus bekerja secara efisien. Target harian terbesarnya bahkan sesederhana pulang tepat waktu lalu menikmati ayam goreng dan bir dingin sendirian.

Kehidupan Ji-yoon mulai berantakan ketika Kang Si-woo hadir di kantornya. Karakter ini dimainkan Seo In-guk yang kembali tampil dalam drama romantis modern setelah sejumlah proyek sukses sebelumnya. Si-woo dikenal sebagai team leader perfeksionis yang paling dihindari rekan kerja. Sikapnya kaku, minim ekspresi, dan sulit ditebak. Namun di balik wajah dinginnya, Si-woo ternyata menyimpan sisi lembut yang perlahan terbuka kepada Ji-yoon.

Chemistry Park Ji-hyun dan Seo In-guk langsung ramai dibicarakan sejak foto reading session dirilis akun resmi tvN dan Prime Video. Banyak penggemar menilai pasangan ini cocok membawakan romansa dewasa yang tidak berlebihan. Interaksi mereka terlihat natural dan terasa seperti pasangan pekerja kantoran nyata.