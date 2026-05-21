Park Ji Hoon Tolak Tawaran Bintangi Drama Promoter

SEOUL - Park Ji Hoon resmi menolak tawaran untuk membintangi drama baru tvN, Promoter. Kabar tersebut dibenarkan oleh agensi sang aktor, YY Entertainment, lewat keterangan singkatnya pada media lokal.

“Benar, Park Ji Hoon memutuskan untuk menolak membintangi Promoter,” ujar agensi tersebut tanpa membeberkan alasan sang aktor menolak tawaran tersebut seperti dikutip dari MyDaily, pada Senin (21/5/2026).

Dengan penolakan itu, kini tim produksi drama Promoter mencari aktor baru untuk berperan sebagai aktor utama dalam drama tersebut. Karakter itu digambarkan sebagai petinju jenius yang dikenal pekerja keras.

Series Promoter akan diarahkan oleh Lee Jong Suk, sutradara di balik film The Negotiation dan Forbidden Fairytale. Sejauh ini, belum ada informasi terkait jadwal tayang, plot, maupun daftar cast drama tersebut.

Park Ji Hoon diketahui tengah membintangi drama militer berjudul The Legend of Kitchen Soldier yang memulai debutnya pada 11 Mei silam.*

