Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Park Ji Hoon Tolak Tawaran Bintangi Drama Promoter 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |13:30 WIB
Park Ji Hoon Tolak Tawaran Bintangi Drama <i>Promoter</i> 
Park Ji Hoon Tolak Tawaran Bintangi Drama Promoter. (Foto: Korea JoongAng Daily)
A
A
A

SEOUL - Park Ji Hoon resmi menolak tawaran untuk membintangi drama baru tvN, Promoter. Kabar tersebut dibenarkan oleh agensi sang aktor,  YY Entertainment, lewat keterangan singkatnya pada media lokal. 

“Benar, Park Ji Hoon memutuskan untuk menolak membintangi Promoter,” ujar agensi tersebut tanpa membeberkan alasan sang aktor menolak tawaran tersebut seperti dikutip dari MyDaily, pada Senin (21/5/2026). 

Drama Baru Park Ji Hoon The Legend of Kitchen Soldier Siap Tayang Bulan Depan
Park Ji Hoon Tolak Tawaran Bintangi Drama Promoter. (Foto: Cine21)

Dengan penolakan itu, kini tim produksi drama Promoter mencari aktor baru untuk berperan sebagai aktor utama dalam drama tersebut. Karakter itu digambarkan sebagai petinju jenius yang dikenal pekerja keras. 

Series Promoter akan diarahkan oleh Lee Jong Suk, sutradara di balik film The Negotiation dan Forbidden Fairytale. Sejauh ini, belum ada informasi terkait jadwal tayang, plot, maupun daftar cast drama tersebut.

Park Ji Hoon diketahui tengah membintangi drama militer berjudul The Legend of Kitchen Soldier yang memulai debutnya pada 11 Mei silam.*

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/33/3198212/park_ji_hoon-1Uba_large.jpg
Park Ji Hoon Lakukan Diet Ekstrem demi Film Baru, Hanya Nyemil Sepotong Apel setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/206/3219405//drama_bertema_kerajaan_distorsi_sejarah-hVaz_large.jpg
5 Drama Korea Ini Terlibat Distorsi Sejarah, Tuai Kritik hingga Boikot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/206/3219318//sooyoung-RhDH_large.jpg
Choi Sooyoung Digaet Bintangi Drama Akhir Pekan I Went to School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/33/3219057//iu_perfect_crown-xOFE_large.jpeg
IU Minta Maaf Usai Perfect Crown Dikecam karena Akurasi Sejarah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/206/3218446//drama_korea_filing_for_love-2NWm_large.jpg
7 Rekomendasi Drakor yang Bisa Ditonton Marathon, Cocok Buat Long Weekend!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/33/3218138//lee_jong_suk-nU3v_large.jpeg
Lee Jong Suk Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara Big Mouth
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement