10 Drama Korea Populer yang Tayang 2016, Memorable!

JAKARTA - Bagi pencinta drama Korea, era 2016 tampaknya menjadi tahun yang memorable. Lantaran, banyak drama Korea terbaik yang tayang sepanjang tahun dengan genre beragam, alur yang bikin penasaran, dan para aktor dan aktris papan atas yang membintangi menjadi beberapa alasan drama Korea tahun itu menarik.

Rating yang diraih drama Korea rilisan 2016 ini juga cukup tinggi. Tak heran, kalau tahun 2016 sering disebut sebagai masa keemasan drama Korea. Nah, inilah sederet drama Korea populer yang bisa kamu tonton ulang untuk menuntaskan rindu.

1. Descendants of the Sun

Chemistry Song Joong Ki dan Song Hye Kyo sukses bikin penonton terbawa perasaan saat memerankan Kapten Yoo Shi Jin dan ahli bedah kardiotoraks Kang Mo Yeon. Keduanya bekerja sama untuk mengatasi berbagai rintangan di tengah masa perang. Kisah romansa militer dan medis ini berhasil meraih rating 38,8 persen dari Nielsen Korea pada episode terakhirnya.

2. Love in the Moonlight

Mengangkat tema sejarah, Love in the Moonlight menjadi salah satu yang dicintai para penonton. Serial yang dibintangi Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung ini bergenre romansa komedi.

Drama ini mengambil era Dinasti Joseon yang menceritakan kisah cinta putra mahkota bernama Lee Young (Park Bo Gum) yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang menyamar sebagai kasim, Hong Ra On (Kim Yoo Jung).

3. The Legend of the Blue Sea

Drama fantasi yang dibintangi Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun berhasil menarik perhatian para penonton. Bergenre romansa komedi, serial ini menceritakan Shim Chung (Jun Ji Hyun) seorang putri duyung yang jatuh cinta dengan penipu Heo Joon Jae (Lee Min Ho). Dengan alur cerita ini, The Legend of the Blue Sea menjadi salah satu serial yang menakjubkan.

4. Goblin