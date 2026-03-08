Advertisement
Akhiri Trauma, Hanung Bramantyo Kembali Garap Genre Film Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |12:17 WIB
JAKARTA - Sutradara kenamaan Hanung Bramantyo kembali menggarap genre film anak melalui karya terbarunya, Children of Heaven. Padahal, suami Zaskia Adya Mecca ini sebelumnya sempat trauma hingga bersumpah untuk tidak menyutradarai film anak.

Kala itu, Hanung mengaku miris melihat ekosistem industri film yang seringkali tidak ramah terhadap aktor cilik.

"Saya melihat banyak sekali ketimpangan bekerja di industri film ini untuk anak. Anak dipaksa untuk bekerja sesuai dengan standar orang dewasa," ungkap Hanung Bramantyo di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini.

Kegelisahannya memuncak ketika salah satu aktor cilik di proyek terdahulu nyaris diskors dari sekolah. Sang aktor cilik dinilai terlalu sering meninggalkan kelas demi syuting.

"Dari situ kemudian saya bersumpah saya nggak akan bikin film anak lagi," tegasnya.

Namun, Hanung akhirnya luluh menerima tawaran syuting Children of Heaven.

