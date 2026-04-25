Malam Ini, Inul Daratista dan Bagindas Siap Menghibur Warga Tegal di MNCTV Road To Kilau Raya

JAKARTA - Malam ini, MNCTV siap menghibur warga Tegal dan sekitarnya, melalui gelaran spektakuler “Road to Kilau Raya Kota Tegal”, sebuah pesta rakyat yang menghadirkan hiburan meriah, panggung dangdut megah, serta berbagai program interaktif yang melibatkan langsung masyarakat.

MNCTV Road To Kilau Raya Tegal ditayangkan secara langsung pada Sabtu, 25 April 2026 mulai pukul 07.00 WIB di Jalan Pancasila, Kota Tegal. Mengusung semangat “MNCTV Rumahnya Dangdut”, kemeriahan ini akan dimeriahkan oleh deretan bintang ternama seperti Inul Daratista, Bagindas, Irfan Hakim, dan Limbad, serta para bintang KDI seperti Fira Cantika, Wina KDI, Raini KDI, Afifah KDI, Erhan KDI, dan Intan KDI.

Selain menghadirkan konser dangdut, “Road to Kilau Raya” juga akan diramaikan dengan berbagai aktivitas pesta rakyat yang sayang untuk dilewatkan, mulai dari senam zumba bersama, lomba hias tumpeng, pawai artis, penampilan budaya, permainan rakyat, hingga fun karaoke yang dapat diikuti langsung oleh masyarakat.

Dalam rangkaian yang sama, MNCTV juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mewujudkan mimpi menjadi bintang dangdut masa depan melalui Audisi KDI 2026. Kota Tegal menjadi kota pertama pelaksanaan audisi yang akan berlangsung pada 25 hingga 26 April 2026 di Pendopo Ki Gede Sebayu. Ajang ini menjadi peluang bagi talenta lokal untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan melangkah ke panggung nasional.

Tak hanya itu, MNCTV juga menghadirkan program spesial lainnya di Kota Tegal melalui DMD Panggung Rezeki “Tok Tok Rezeki” pada 18 hingga 19 April 2026 yang memberikan kesempatan bagi warga untuk tampil di televisi nasional. Rangkaian kemudian berlanjut dengan DMD On The Road pada 24 April 2026 yang menghadirkan panggung karaoke keliling, serta Dapur Ngebor Grebek pada 24 hingga 25 April 2026 yang akan menghadirkan momen kebersamaan melalui kegiatan masak besar bersama Inul Daratista dan Adam Suseno.

Melalui rangkaian kegiatan ini, MNCTV mengajak seluruh masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya untuk hadir dan meramaikan acara, sekaligus merasakan langsung kedekatan dengan program-program unggulan MNCTV. Jangan lewatkan kemeriahan “Road to Kilau Raya” yang akan berlangsung dari 18 hingga 26 April 2026. MNCTV dapat disaksikan melalui siaran digital Channel 29.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengikuti akun resmi MNCTV di media sosial @OfficialMNCTV.

(kha)

