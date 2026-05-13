Uang Kaget dan Bedah Rumah MNCTV Suguhkan Kejutan Tak Terduga

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan program penuh inspirasi yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup masyarakat Indonesia.

Uang Kaget dan Bedah Rumah (UKBR) Berbagi Rezeki hadir membawa harapan baru, kejutan penuh haru, sekaligus membantu mewujudkan kehidupan yang lebih layak bagi mereka yang membutuhkan.

Selama bertahun-tahun tayang di layar kaca, program ini telah menyentuh ribuan keluarga di berbagai daerah. Tidak hanya memberikan bantuan materi, Uang Kaget dan Bedah Rumah juga menghadirkan semangat untuk bangkit dari keterbatasan hidup.

Melalui berbagai perjalanan tim di lapangan, MNCTV menyaksikan langsung bagaimana banyak keluarga bertahan di rumah yang nyaris roboh, menjalani kehidupan dengan segala keterbatasan, namun tetap menyimpan harapan besar untuk masa depan yang lebih baik.

Bersama tim UKBR, MNCTV terus hadir berbagi rezeki dan menghadirkan momen penuh haru yang tak terlupakan. Saat pintu rumah dibuka dan bantuan diberikan, kebahagiaan, rasa syukur, hingga air mata haru menjadi bukti nyata bahwa mimpi sederhana pun bisa menjadi kenyataan.

Pada episode terbarunya, penonton diajak mengikuti kisah haru Pak Rahmat, seorang kuli bangunan yang bekerja keras demi menghidupi keluarga kecilnya. Dia tinggal bersama sang ibu serta dua orang anaknya yang berusia 12 tahun dan 7 tahun.

Bersama Andrew Andhika dan Ryo KSB, perjalanan kehidupan keluarga Rahmat akan diangkat lebih dekat. Mulai dari aktivitas ibu Rahmat yang berjualan sayur keliling, Rahmat yang menjadi kuli bangunan, hingga membantu berbelanja sayuran sejak dini hari untuk dijual kembali.