Kang Mina Bakal Gabung dengan Byeon Woo Seok dan Han So Hee dalam Live Action Solo Leveling

JAKARTA - Kang Mina dilaporkan akan bergabung dengan para pemain adaptasi live-action Solo Leveling di Netflix. Drama yang diadaptasi dari Webtoon ini disebut jadi salah satu yang paling dinantikan.

Menurut laporan eksklusif yang dirilis oleh SPOTV News pada 13 Mei, Kang Mina baru-baru ini menghadiri acara perayaan keberhasilan produksi proyek tersebut, yang menandakan partisipasinya dalam serial mendatang.

Drama ini didasarkan pada webtoon fantasi yang sukses secara global, yang mengikuti kisah Sung Jinwoo, seorang pemburu peringkat E yang dianggap terlemah di antara mereka yang melindungi umat manusia dari monster yang muncul melalui gerbang misterius. Setelah selamat dari pengalaman hampir mati, Sung Jinwoo membangkitkan kekuatan luar biasa dan memulai perjalanannya untuk menjadi pemburu terkuat di dunia.

Adaptasi live-action ini telah menarik perhatian internasional yang besar karena popularitas webtoon aslinya yang luar biasa. Serial ini dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari 14,3 miliar penayangan global di KakaoPage dan kemudian berkembang menjadi adaptasi anime yang sukses dan meraih pengakuan internasional yang besar.

Sebelumnya telah dikonfirmasi bahwa Byeon Woo Seok akan memimpin serial ini sebagai Sung Jinwoo, sementara laporan juga mengungkapkan bahwa Han So Hee diharapkan akan memerankan Cha Haein, salah satu karakter yang paling dicintai dalam franchise ini.