HOME CELEBRITY MOVIE

Drama Baru IU dan Byeon Woo Seok Tayang Bulan Depan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |11:03 WIB
Drama Baru IU dan Byeon Woo Seok Tayang Bulan Depan
Drama Baru IU dan Byeon Woo Seok Tayang Bulan Depan. (Foto: MBC)
SEOUL - Drama baru IU dan Byeon Woo Seok, Perfect Crown, dipastikan tayang perdana pada bulan depan. Hal itu dikonfirmasi oleh tim produksi drama tersebut, pada Jumat (6/3/2026) pagi.

“Episode perdana drama Perfect Crown dijadwalkan tayang pada 10 April mendatang,” ungkap staf produksi tersebut seperti dikutip dari Xports News, pada Jumat (6/3/2026).

Perfect Crown
Drama Baru IU dan Byeon Woo Seok Tayang Bulan Depan. (Foto: MBC)

Berlatar Kerajaan Korea di era modern, drama arahan Park Joon Hwa ini bercerita tentang Sung Hee Joo (IU), anak haram seorang konglomerat yang dikenal karena kecantikan, ambisi, dan kecerdasannya. 

Sayang, statusnya sebagai anak haram kerap membuat Hee Joo mendapat perlakuan diskriminatif. Untuk menyiasati kondisi itu, dia pun memanfaatkan Yi An (Byeon Woo Seok), pangeran yang tak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan.

Dia bahkan dianggap sebagai ‘ancaman’ bagi raja yang sedang berkuasa. Bertekad untuk melindungi pangeran muda, Ibu Suri Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) secara terang-terangan mewaspadai Yi An dan memintanya untuk segera menikah.

Perfect Crown
MBC akan menayangkan episode perdana drama Perfect Crown pada 10 April 2026. (Foto: MBC)

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
