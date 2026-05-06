Gebrakan Baru RCTI: Terikat Janji Puncaki Rating Nasional, Simak Sinopsis dan Rahasia Kesuksesannya

JAKARTA – Industri pertelevisian Indonesia kembali diramaikan oleh drama berkualitas yang berhasil mencuri perhatian publik. Sinetron terbaru unggulan RCTI di Channel 28, "Terikat Janji", sukses menunjukkan taringnya dengan menjadi program pilihan nomor satu masyarakat. Sejak tayang perdana tanggal 6 April lalu, sinetron yang menggabungkan unsur drama keluarga, pengkhianatan, dan aksi spionase yang menegangkan ini, menjadi standar baru dalam tontonan prime time.

Dengan akting memukau dari para pemain seperti; Arya Saloka sebagai Sena Airlangga Abraham, Asha Assuncao sebagai Davina Rosalia Kusuma, Fendy Chow sebagai Dipa Andhika, Yoriko Angeline sebagai Jihan Almira Kusuma, Rizky Hanggono sebagai Novan Kusuma, Kinaryosih, Ibob Tarigan, dan beberapa pemeran lain, Sinetron ini dapat menghipnotis para pemirsa setia RCTI.

Sinetron yang menceritakan kisah drama yang berfokus pada dinamika karakter Sena dan Davina ini, tidak hanya menyuguhkan drama namun juga kisah romansa dan komedi yang hadir dalam setiap episodenya. Sinetron unggulan RCTI ini bahkan viral di media sosial dengan trend citymie, dimana para netizen mencari Citymie dangan rasa ketoprak buatan KusumaFood. Lewat kesuksesannya banyak bapak-bapak yang tidak pernah ketinggalan penayangannya.

Keberhasilan naskah yang kuat didukung oleh performa angka yang sangat luar biasa. Berdasarkan data riset terbaru, Terikat Janji telah resmi menjadi penguasa slot tayang televisi nasional.

Berikut adalah rincian data pencapaian berdasarkan Arianna - Nielsen TAM (Upper Middle Terrestrial) untuk kategori All TV Stations di wilayah Jakarta pada hari Selasa, 5 Mei 2026 :