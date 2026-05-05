Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 31: Kasus Farhan Terungkap, Desi Ditangkap Polisi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |18:01 WIB
JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Kasus kematian Farhan akhirnya terungkap setelah Sena berhasil membongkar bukti racun arsenik yang ditemukan di kontrakan Desi. Desi yang panik mencoba melarikan diri dari rumah sakit, dikejar oleh Sena hingga ke tangga darurat. Kejar-kejaran berujung di rooftop, di mana Desi berniat mengakhiri hidupnya sebelum akhirnya berhasil dihentikan oleh Sena.

Dalam kondisi tertekan, Desi mengakui semua perbuatannya. Ia menceritakan bagaimana rasa sakit hati melihat Farhan, berubah karena Lidya membuatnya nekat meracuni adiknya sendiri. Desi juga mengungkap bahwa ia sempat berniat bunuh diri bersama Farhan dan menjebak Lidya sebagai pelaku, namun rencananya gagal.

Polisi akhirnya datang dan membawa Desi pergi. Sena merasa lega karena kasus ini selesai, tetapi pikirannya langsung beralih pada Ryan yang masih menjadi misteri besar dan ada kaitannya dengan Desi. Sementara itu, Davina datang ke rumah sakit untuk menjenguk Lidya, namun diliputi rasa cemburu karena mengira Sena dekat dengan Lidya.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

