HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron 'Terikat Janji' Eps 32: Davina Terpuruk, Desi Tertangkap!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |18:57 WIB
Terikat Janji
JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Davina mulai diliputi kecurigaan mendalam terhadap Sena setelah mengetahui bahwa ia sempat mendatangi kantor secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Perasaannya semakin kacau balau ketika ingatan tentang foto Ryan bersama Desi kembali muncul, sebuah bukti yang telah menghancurkan kepercayaan yang selama ini dijaga.

Di tengah kesedihan yang berlarut, Sena justru mulai menyusun langkah baru secara sembunyi-sembunyi. Ia berusaha mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk mengungkap kebenaran di balik misteri hilangnya Ryan.

Davina yang merasa hatinya hancur  akibat pengkhianatan Ryan dan Desi berusaha menenangkan diri dengan menyendiri. Ia terus menangis meratapi nasibnya, sementara di sisi lain, Tara mendapatkan kabar penting mengenai penangkapan Desi. Tara pun bergerak cepat mencari Davina untuk menyampaikan informasi tersebut yang mungkin bisa mengubah segalanya.

Dalam puncak emosinya, Davina mengemudi tanpa arah hingga akhirnya ia berhenti di Taman Raya Kenanga. Di tempat itu, ia meluapkan seluruh kesedihannya dan mempertanyakan mengapa orang-orang yang paling ia cintai selalu berakhir menyakitinya. Namun, tanpa ia sadari, Sena ternyata juga datang ke lokasi yang sama.

Akankah pertemuan tak sengaja di taman tersebut membuat Sena jujur mengenai langkah yang sedang ia ambil? Dan apakah kabar dari Tara tentang penangkapan Desi akan sampai ke telinga Davina tepat waktu?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

