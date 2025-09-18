Advertisement
Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Adu Akting dalam The Persevering Doctor

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |11:35 WIB
Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Adu Akting dalam <i>The Persevering Doctor</i>
Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Adu Akting dalam The Persevering Doctor. (Foto: ENA)
SEOUL - Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun dikonfirmasi akan beradu akting dalam drama The Persevering Doctor. Mengusung genre komedi romantis, drama ini diadaptasi dari webtoon berjudul serupa.

Kisahnya tentang dokter Do Ji Eui (Lee Jae Wook) dan perawat Yook Ha Ri (Shin Ye Eun) yang mengabdi di sebuah pulau populer bernama Pyeondong. Tak banyak yang tahu bahwa Ji Eui sebenarnya adalah bedah plastik di sebuah rumah sakit. 

Ji Eui yang trauma pada laut kemudian ditugaskan ke Pulau Pyeondong yang justru menjadi titik balik dalam hidupnya. “Ini peran pertamaku sebagai dokter. Aku sedikit khawatir tapi juga antusias,” katanya dikutip dari Newsis, pada Kamis (18/9/2025). 

The Persevering Doctor
Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Adu Akting dalam The Persevering Doctor. (Foto: ENA)

“Aku akan melakukan yang terbaik selama syuting. Aku tahu, drama ini akan menjadi tantangan baru sekaligus pengalaman berharga bagiku,” kata Lee Jae Wook menambahkan.

Sementara Ha Ri, diceritakan memiliki masa lalu yang misterius. Setelah dipindahkan dari rumah sakit ke Pusat Kesehatan Pulau Pyeondong, dia bertemu masyarakat yang ingin ditolongnya.

“Selama sesi pembacaan skenario, aku yakin The Persevering Doctor adalah drama yang seru dan menyenangkan. Hal itu memberikan kepercayaan diri untuk menjalani syuting,” ujar sang aktris.

Rencananya, ENA baru akan menayangkan drama The Persevering Doctor pada tahun depan.*

(SIS)

