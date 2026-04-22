Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 18: Wira Konfrontasi Natha, Naza Musuhi Ayah Mertuanya

JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Harapan Albi langsung pupus di kantor polisi: tersangka menolak mengaku, dan seorang pengacara tiba-tiba datang membebaskannya. Di dalam mobil yang menjemputnya, Albi mendapati kejutan, Wira-lah yang ada di balik semua ini. Dengan cara yang jauh lebih gelap, Wira mengambil alih penanganannya sendiri: tersangka dibawa ke gudang kosong dan dipaksa mengaku melalui cara-cara yang brutal. Sisi gelap Wira yang selama ini tersembunyi di balik wibawa seorang patriarch kini tampak nyata.

Wira kemudian mengonfrontasi Natha secara langsung, menyatakan bahwa orang suruhannya telah tertangkap dan mengakui membunuh Suris atas perintah Natha. Ia juga menuding Meri sebagai mata-mata Natha. Namun seluruh konfrontasi itu diam-diam direkam oleh Natha. Di saat yang sama, Meri yang panik menelepon Natha untuk menyatakan niatnya kabur, dan Natha menerima telepon itu di sela-sela pertemuan dengan Wira.

Situasi meledak ketika Naza masuk dan Natha menyerahkan rekaman itu kepadanya. Naza yang menyaksikan Wira terlihat mengancam Natha langsung berbalik memusuhi ayah mertuanya, menolak mendengar penjelasan apa pun.

Apa yang akan dilakukan Wira selanjutnya?



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri