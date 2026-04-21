Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Gundam Bakal Dibuat Live Action, Dibintangi Sydney Sweeney

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |20:42 WIB
Live Action Gundam (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia dari industri sineas internasional. Netflix dikabarkan bakal menggarap live action animasi asal Jepang, Gundam. Netflix mengumumkan film live-action Gundam telah resmi dimulai di Queensland, Australia dan disurradarai oleh Jim Mickle.

Proyek live action Gundam ini disebut-sebut akan menghadirkan skala produksi besar, mengingat kompleksitas dunia Gundam yang dikenal dengan teknologi robot raksasa atau mobile suit serta konflik perang futuristik. Live action ini pun akan dibintangi aktris Sydney Sweeney dan Noah Centineo yang berlatar di tengah perang luar angkasa yang panjang. 

Film ini akan mengusung cerita orisinal yang tetap berpijak pada tema klasik Gundam, yakni konflik berkepanjangan antara Bumi dan koloni luar angkasa. Fokus cerita berada pada dua pilot mecha dari pihak yang saling berlawanan, memperlihatkan bahwa perang bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi juga menyangkut pilihan sulit, pengorbanan, serta sisi kemanusiaan para pelakunya.

Pihak Netflix menyebut kedua tokoh utama akan terlibat dalam konflik besar yang dapat menentukan masa depan umat manusia.

Seiring alur berkembang, perubahan aliansi serta ancaman yang kian membesar membuat kedua pilot tersebut berada di jalur yang tak terhindarkan untuk saling berhadapan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement