Gundam Bakal Dibuat Live Action, Dibintangi Sydney Sweeney

JAKARTA - Kabar bahagia dari industri sineas internasional. Netflix dikabarkan bakal menggarap live action animasi asal Jepang, Gundam. Netflix mengumumkan film live-action Gundam telah resmi dimulai di Queensland, Australia dan disurradarai oleh Jim Mickle.

Proyek live action Gundam ini disebut-sebut akan menghadirkan skala produksi besar, mengingat kompleksitas dunia Gundam yang dikenal dengan teknologi robot raksasa atau mobile suit serta konflik perang futuristik. Live action ini pun akan dibintangi aktris Sydney Sweeney dan Noah Centineo yang berlatar di tengah perang luar angkasa yang panjang.

Film ini akan mengusung cerita orisinal yang tetap berpijak pada tema klasik Gundam, yakni konflik berkepanjangan antara Bumi dan koloni luar angkasa. Fokus cerita berada pada dua pilot mecha dari pihak yang saling berlawanan, memperlihatkan bahwa perang bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi juga menyangkut pilihan sulit, pengorbanan, serta sisi kemanusiaan para pelakunya.

Pihak Netflix menyebut kedua tokoh utama akan terlibat dalam konflik besar yang dapat menentukan masa depan umat manusia.

Seiring alur berkembang, perubahan aliansi serta ancaman yang kian membesar membuat kedua pilot tersebut berada di jalur yang tak terhindarkan untuk saling berhadapan.