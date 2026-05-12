Film Children of Heaven Bakal Diadaptasi Versi Indonesia, Bakal Digarap Hanung Bramantyo

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |22:02 WIB
Children of Heaven
JAKARTA - Film fenomenal Children of Heaven akan kembali mengobati kerinduan para penonton di Indonesia. Film drama asal Iran yang begitu hits di tahun 90-an akan diangkat menjadi versi Indonesia dengan judul serupa, dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo.

Film yang mengisahkan kisah haru dua kakak beradik yang saling berganti sepatu sekolah ini begitu digandrungi para penonton dunia termasuk di Tanah Air. Versi Indonesianya, film Children of Heaven akan dibintangi aktor dan aktris cilik, Jared Ali dan Humaira Jahra.

“Ini formula yang berbeda. Saya bisa katakan kalau adaptasi yang kami buat ini gak kalah bagus, bahkan mungkin lebih baik juga dari aslinya,” ungkap Produser film Manoj Punjabi di kawasan Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Manoj mengatakan film Children of Heaven versi Indonesia akan memakai latar waktu di era 80-an. Ceritanya pun akan dibangun oleh Hanung Bramantyo jadi lebih emosional tanpa menghilangkan orisinalitasnya.

“Saya tahu ini film besar dan top. Kami beli rights, sehingga dapat kebebasan dan engga perlu approval untuk mau diadaptasi gimana, karena ini kan bukan terjemahan,” tambah Manoj.

