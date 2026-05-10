5 Deretan Film Terbaru 2026, Drama Jangan Buang Ibu Curi Perhatian

JAKARTA - Leo Pictures memperkenalkan sejumlah proyek film dan serial terbaru dalam ajang LEO PICTURES SHOWCASE 2026 yang digelar di Main Atrium Central Park, Jumat (8/5/2026).

Dari beberapa judul yang diumumkan, film Jangan Buang Ibu menjadi salah satu proyek yang paling banyak disorot karena mengangkat isu hubungan orang tua dan anak.

Film tersebut disebut mengusung drama keluarga dengan tema konflik emosional yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain Jangan Buang Ibu, Leo Pictures juga memperkenalkan film Tak Kusangka Aku Sekuat Ini, Bila Esok Ayah Tiada, Rumah Terakhir Kita, serta film horor Jaga Malam Pabrik Angker.

Sementara untuk serial, ada Bunga di Tepi Jurang yang mengangkat kisah perjuangan perempuan dari berbagai latar kehidupan. Serial itu direncanakan tayang di platform MAXstream⁠ dan iQIYI⁠.

Produser Agung Saputra mengatakan tema-tema yang diangkat dalam proyek terbaru mereka banyak diambil dari persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Film adalah cara untuk menyampaikan pengalaman hidup dan hal-hal yang kadang sulit diucapkan secara langsung,” ujar Agung Saputra.

Acara showcase juga dihadiri para pemain, filmmaker, partner, dan media. Melalui kegiatan tersebut, Leo Pictures memperlihatkan arah proyek yang tengah mereka siapkan sepanjang 2026, dengan dominasi genre drama keluarga dan horor.

