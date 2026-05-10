Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Deretan Film Terbaru 2026, Drama Jangan Buang Ibu Curi Perhatian

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |22:42 WIB
5 Deretan Film Terbaru 2026, Drama <i>Jangan Buang Ibu</i> Curi Perhatian
Leo Pictures
A
A
A

JAKARTA - Leo Pictures memperkenalkan sejumlah proyek film dan serial terbaru dalam ajang LEO PICTURES SHOWCASE 2026 yang digelar di Main Atrium Central Park, Jumat (8/5/2026). 

Dari beberapa judul yang diumumkan, film Jangan Buang Ibu menjadi salah satu proyek yang paling banyak disorot karena mengangkat isu hubungan orang tua dan anak.

Film tersebut disebut mengusung drama keluarga dengan tema konflik emosional yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain Jangan Buang Ibu, Leo Pictures juga memperkenalkan film Tak Kusangka Aku Sekuat Ini, Bila Esok Ayah Tiada, Rumah Terakhir Kita, serta film horor Jaga Malam Pabrik Angker.

Sementara untuk serial, ada Bunga di Tepi Jurang yang mengangkat kisah perjuangan perempuan dari berbagai latar kehidupan. Serial itu direncanakan tayang di platform MAXstream⁠ dan iQIYI⁠.

Produser Agung Saputra mengatakan tema-tema yang diangkat dalam proyek terbaru mereka banyak diambil dari persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Film adalah cara untuk menyampaikan pengalaman hidup dan hal-hal yang kadang sulit diucapkan secara langsung,” ujar Agung Saputra.

Acara showcase juga dihadiri para pemain, filmmaker, partner, dan media. Melalui kegiatan tersebut, Leo Pictures memperlihatkan arah proyek yang tengah mereka siapkan sepanjang 2026, dengan dominasi genre drama keluarga dan horor.

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Film Leo Pictures Film
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/612/3217003//lady_gaga-u9ms_large.jpg
Lady Gaga Dibayar Fantastis Meski Hanya Tampil 3 Menit di The Devil Wears Prada 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/612/3216700//riset-1ozW_large.jpg
Riset: Nonton Film Bareng Pasangan Bikin Hubungan Langgeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/206/3216619//joko_anwar-Fv03_large.jpg
Joko Anwar Turun Gunung Mentori Masyarakat Buat Film Indie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/206/3215747//ilustrasi-RX6Q_large.jpg
Film Pendek Dinilai Jadi Medium Penting Asah Kepekaan Sosial Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/206/3213892//live_action-c5zK_large.jpg
Gundam Bakal Dibuat Live Action, Dibintangi Sydney Sweeney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/206/3213641//kemenekraf_gelar_aktif-JMKy_large.JPG
Kemenekraf Harap Ekosistem Film di Indonesia Tumbuh Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement