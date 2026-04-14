Ditunjuk ke Tempat Pesugihan, Kisah Mencekam di Balik Pantai Selatan Jawa

JAKARTA – Dalam episode terbaru Bisikan Gaib, Bang Robby Purba mengungkap pengalaman spiritual yang penuh misteri dari perjalanan Ki Atmo di kawasan pantai selatan Yogyakarta.

Dalam pengalamannya, Ki Atmo mengaku mendapatkan petunjuk langsung menuju sebuah lokasi yang dikenal sebagai tempat pesugihan. Tempat tersebut disebut memiliki energi yang kuat dan berbahaya.

Ia bahkan menyebut bahwa di lokasi itu pernah terjadi kejadian tragis, di mana seseorang meninggal dunia setelah melakukan ritual semedi selama tujuh hari.

Menurut Ki Atmo, praktik pesugihan tersebut berkaitan erat dengan keinginan duniawi yang justru bisa membawa dampak buruk bagi pelakunya.

Tak hanya itu, ia juga mengaku pernah berinteraksi dengan sosok gaib bernama Eyang Samudra Joyo, yang digambarkan sebagai makhluk berwujud naga besar yang hidup di wilayah tersebut.