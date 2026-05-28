Tiga Kali Didatangi Sosok Misterius saat Hamil Kembar, Allea Syok Anaknya Benar-Benar Pergi

JAKARTA - Apa jadinya kalau mimpi buruk yang terus datang berulang ternyata benar-benar terjadi di dunia nyata? Itulah pengalaman yang sampai sekarang masih membekas di ingatan Allea.

Dalam podcastnya bersama Robby Purba di Bisikan Gaib, Allea membagikan pengalaman yang sampai sekarang masih membekas di hidupnya. Bukan cuma soal kehilangan anak kembar, tetapi juga rangkaian mimpi misterius yang terus muncul sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Sosok asing dalam mimpinya bahkan berkali-kali meminta izin untuk "meminjam" salah satu anaknya.

Keanehan mulai muncul sejak Allea mengetahui bahwa dirinya hamil anak kembar. Selain sering bermimpi didatangi sosok misterius, ia juga mengaku pernah bertemu seorang nenek berkebaya di rumah kosnya. Sosok tersebut sempat mengusap perut Allea sambil meminta dirinya menjaga sang bayi baik-baik. Belakangan, Allea baru mengetahui kalau sosok nenek itu disebut-sebut sudah meninggal bertahun-tahun sebelumnya.

Meski sempat menjalani proses persalinan dengan lancar, kebahagiaan Allea tidak berlangsung lama. Salah satu bayi kembarnya mendadak sakit saat usia tujuh bulan setelah mengalami diare hebat. Allea panik dan langsung membawa sang anak ke rumah sakit. Namun momen yang paling membekas baginya terjadi tepat saat tiba di depan UGD, ketika kondisi anaknya tiba-tiba memburuk sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Setelah kepergian putranya, Allea merasa hidupnya berubah. la bahkan mengaku anak perempuannya yang merupakan saudara kembar sang bayi mulai menunjukkan hal-hal tak biasa sejak kecil. Mulai dari firasat aneh, mimpi yang terasa nyata, hingga kebiasaan melihat sosok tertentu yang tidak bisa dilihat orang lain. Pengalaman itu membuat Allea percaya kalau ikatan batin saudara kembar mereka masih terasa hingga sekarang.

Akankah sosok misterius yang terus hadir dalam mimpi Allea benar-benar memiliki kaitan dengan kepergian sang anak? Dan benarkah saudara kembar yang ditinggaalkan masih bisa merasakan keberadaan kakaknya hingga saat ini?

(ant)

