Keiko Spill Momen Paling Chaos bareng Arrcely di Luar Idol, Ceritanya Pecah!

Arrcely dan Keiko Idol sukses bikin suasana pecah lewat pengalaman-pengalaman lucu yang belum banyak diketahui publik di Mampir Bentar. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Program Mampir Bentar kembali menghadirkan obrolan santai penuh cerita seru dari para bintang tamunya. Kali ini, Arrcely dan Keiko Idol sukses bikin suasana pecah lewat pengalaman-pengalaman lucu yang belum banyak diketahui publik.

Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika Arrcely diajari bahasa gaul anak Jaksel oleh Keiko. Bukannya langsung lancar, Arrcely malah beberapa kali "remedial" karena logat medoknya masih terlalu kental hingga bikin semua orang ngakak.

Tak hanya itu, Arrcely juga menceritakan pengalaman lucunya saat pergi bersama Bang Josh Idol dan Keiko. Di tengah pertemuan dengan penggemar, Arrcely justru mengaku dirinya adalah asistennya Bang Josh Idol. Tak disangka, pengakuan itu langsung dipercaya begitu saja dan membuat suasana jadi makin ngakak.

Di balik candaannya itu, Arrcely sempat membahas kabar miring yang pernah menyeret nama Kenzie. Isu tersebut bahkan sempat ramai diperbincangkan dan membuat banyak orang salah paham soal hubungan mereka di balik kompetisi. Ia pun menegaskan kalau semua peserta Indonesian Idol sama-sama berjuang keras dan layak mendapat dukungan.

Arrcely juga mengungkap dirinya pernah menjadi sorotan gara-gara logat medok yang dimilikinya saat tampil di Indonesian Idol. Meski sempat dipermasalahkan, Arrcely memilih tetap santai dan tampil percaya diri dengan ciri khasnya sendiri. Bahkan Robby Purba ikut membela Arrcely dan menyebut logat tersebut justru jadi daya tarik tersendiri.

Chemistry natural antara Arrcely, Keiko, dan Robby Purba membuat obrolan di episode kali ini terasa makin seru dan penuh momen spontan. Mulai dari roasting tipis-tipis, cerita karantina Idol, sampai aksi Arrcely belajar jadi anak Jaksel sukses bikin penonton gemas sekaligus ngakak.

Masih banyak cerita lucu dan fakta mengejutkan lainnya yang belum dibongkar sepenuhnya. Penasaran seberapa chaos momen mereka? Saksikan episode selengkapnya hanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(ant)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri