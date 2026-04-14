Ramalan Kehancuran Nusantara di Candi, Sosok Durga Mengamuk!

JAKARTA – Dalam episode terbaru Bisikan Gaib, Bang Robby Purba mengungkap sisi lain dari peninggalan kuno di Indonesia yang diyakini menyimpan pesan tentang kehancuran sebuah peradaban.

Melalui penelusuran bersama Ki Atmo, terungkap terdapat dua candi di kaki Gunung Lawu, yaitu Candi SukSukuh dan Candi Cethoisebut bukan sekadar bangunan sejarah, tetapi juga menyimpan simbol kehancuran yang pernah terjadi.

Berbeda dari candi lain yang megah, ukiran di kedua candi ini justru terlihat sederhana. Hal ini diyakini sebagai tanda bahwa candi tersebut dibangun di masa akhir kejayaan Majapahit, saat kondisi sudah mulai runtuh.

Dalam relief yang ada, tergambar sosok Dewi Durga yang mengamuk dan merusak alam semesta. Sosok ini disebut sebagai simbol kemarahan Ibu Pertiwi ketika keseimbangan alam terganggu.

Ki Atmo mengungkap bahwa pola kehancuran tersebut bukan hanya terjadi di masa lalu. Ia meyakini bahwa siklus yang sama bisa kembali terulang jika manusia terus bersikap serakah terhadap alam.