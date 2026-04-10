HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Episode 5, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Episode 5, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Turun Ranjang episode 5 bercerita tentang ketegangan rumah tangga Albi dan Naza semakin memuncak. Leon jatuh dari ranjang saat Naza pergi mencari Natha, membuat Albi marah besar dan menuduh Naza lalai. 

Meski Suris mengaku bersalah karena tidak mendengar titipan Naza, Albi tetap menegaskan bahwa Naza gagal memenuhi perjanjian mereka dan melarangnya lagi menjaga Leon. Naza hancur hati, merasa kehilangan satu-satunya alasan bertahan di rumah itu.

Sementara itu, Naza bersama Sandra berusaha mencari keberadaan Natha. Namun pencarian mereka berakhir buntu, hingga Naza semakin putus asa. Di sisi lain, Natha justru muncul dalam kehidupan baru yang mewah dan penuh ambisi. 

Ia mengungkapkan, modal dari Wira memberinya kesempatan untuk naik kelas, dan kini ia bertekad membuktikan dirinya lewat proyek besar bersama Aaron. Albi semakin menegaskan posisinya sebagai ayah, membawa Leon ke kantor dan menunjukkan kasih sayang penuh pada anaknya. 

Naza yang ditinggalkan hanya bisa menangis di sisi Zia. Bagaimana hubungan Albi dan Naza selanjutnya? Saksikan sinetron Turun Ranjang hanya di RCTI, pada hari ini (10/4/2026), pukul 20.15 WIB. 

Agar menonton lebih nyaman, pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital atau klik bio media sosial @officialrcti, gratis!**

