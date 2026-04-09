Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 3+4: Albi-Naza Menikah

JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia, Samuel Zylgwyn, Faradilla Yoshi, Gunawan Sudrajat dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Albi akhirnya menyerah, dia bersedia menikahi Naza, dengan syarat Zia tetap dipertahankan hidup melalui life support. Wira menyetujui, bahkan berjanji akan memberikan perawatan terbaik untuk Zia. Namun keputusan ini menjerat Albi dalam dilema batin yang semakin berat. Sementara itu, kondisi Zia di ICU sempat membuat keluarga panik, meski akhirnya stabil kembali. Naza yang tak sanggup menahan beban emosinya, mendatangi Natha dan memohon agar mereka kawin lari. Natha menolak dengan bijak, karena tak ingin Naza kehilangan keluarganya. Meski cinta mereka kuat, Natha sadar jalan yang mereka tempuh penuh risiko.

Di rumah, Wira semakin keras mengontrol Naza, bahkan memarahi Tasya, sekretarisnya, dan Parjo, supirnya, karena gagal mengawasi Naza yang kabur saat diantar fitting baju pengantin dan tes make up. Albi dan Naza menandatangani perjanjian pernikahan yang dingin dan penuh batasan, tidak bersentuhan, tidur terpisah, dan hanya berlaku sampai Leon berusia dua tahun. Meski tubuhnya hadir, hati Naza tetap menolak. Acara pernikahan Albi dan Naza diwarnai kesedihan. Pengantin dan keluarga sama sekali tidak bahagia. Natha juga datang meski tak bertemu Naza, untuk melihat Naza terakhir kalinya. Albi memboyong Naza dan Leon ke rumahnya.

Albi memutuskan membawa Zia pulang dari rumah sakit untuk dirawat di rumah, agar lebih dekat dengan keluarga dan terutama dengan Leon. Keputusan ini menimbulkan perdebatan dengan Wira, yang khawatir kondisi Zia akan semakin drop. Namun Albi bersikeras, dengan tekad penuh untuk menjaga istrinya sendiri.

Zia akhirnya dipindahkan ke rumah dengan bantuan alat medis.

