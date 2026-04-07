Drama Baru Park Ji Hoon The Legend of Kitchen Soldier Siap Tayang Bulan Depan

SEOUL - Drama Baru Park Ji Hoon, The Legend of Kitchen Soldier akan tayang mulai bulan depan. Kabar itu dikonfirmasi tvN dan TVING selaku platform yang menayangkan drama tersebut, pada 7 April 2026.

iZE melaporkan, The Legend of Kitchen Soldier akan tayang perdana pada 11 Mei 2026, pukul 20.50 KST atau 18.50 KST. Selanjutnya, drama ini akan tayang setiap Senin dan Selasa menggantikan Yumi's Cells 3.

Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, series The Legend of Kitchen Soldier merupakan drama komedi yang bercerita tentang koki militer yang rela menukar senjatanya untuk pisau dapur dan celemek.

Mengutip Soompi, Park Ji Hoon berperan sebagai Kang Sung Jae, tentara yang dijuluki ‘si biang masalah’. Suatu hari, papan ‘misi koki militer’ muncul di hadapannya yang akan membuka kisah baru dalam hidupnya.

Park Ji Hoon akan beradu akting dengan deretan aktor ternama Korea Selatan lainnya, seperti Yoon Kyung Ho, Lee Sang Yi, Jung Woong In, Han Dong Hee, dan Lee Hong Nae.

Produksi drama The Legend of Kitchen Soldier dikabarkan sudah merampungkan syuting. Setelah tahap produksi rampung seluruhnya, drama itu akan mulai tayang pada 11 Mei 2026.*

