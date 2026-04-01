Qarin Menolak Dipisahkan, Teror Gaib saat Pemindahan Jenazah

JAKARTA – Dalam episode terbaru Bisikan Gaib, Bang Robby Purba kembali menghadirkan kisah mistis dari pengalaman Pak Candra saat melakukan relokasi makam di daerah Kebumen. Proses yang seharusnya berjalan lancar justru berubah menjadi pengalaman yang sulit dijelaskan secara logika.

Setelah tiba di lokasi, Pak Candra dan tim mulai melakukan penggalian dan pengangkatan tulang belulang jenazah yang telah dimakamkan selama puluhan tahun. Namun hal aneh terjadi ketika tulang tersebut tidak bisa diangkat, meskipun sudah dikerjakan oleh beberapa orang.

Padahal secara logika, tulang belulang seharusnya ringan dan mudah dipindahkan. Namun saat itu, bahkan enam orang pun tidak mampu mengangkatnya.

Pak Candra kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba berkomunikasi secara batin dan menemukan bahwa jenazah tersebut belum mendapatkan izin untuk dipindahkan.

Ternyata, lokasi tersebut juga merupakan tempat dimakamkannya sang ibu. Dalam kepercayaan spiritual, sosok qarin dari ibunya diyakini tidak mengizinkan pemindahan tersebut.

Setelah dilakukan permohonan izin secara batin, barulah tulang tersebut bisa diangkat dengan mudah.

Namun kejadian tidak berhenti di situ. Salah satu anggota tim mengalami kesurupan setelah proses pemindahan berlangsung. Ia bahkan harus dibawa kembali ke lokasi awal karena diyakini ada keterkaitan dengan sosok gaib yang tidak terima pemisahan tersebut.