Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 129: Shilla-Rafka Sepakat Serang Ayuna dan Rafki

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Kabar kehamilan Ayuna akhirnya diketahui oleh Darma. Darma sangat senang dan memberi dukungan agar kehamilan dijaga dengan baik. Namun, situasi masih berbahaya karena Shilla belum tertangkap. Rafki memutuskan membawa Ayuna pulang agar lebih aman. Arta dan Tristan juga mulai membantu mencari Shilla dengan menyebarkan informasi agar dia cepat tertangkap.

Shilla yang kabur mencoba mencari bantuan dan menghubungi Rafka. Sementara itu, Rafka sedang dikurung oleh Darma karena dianggap berbahaya. Rafka marah dan sempat menyerang Lilis. Shilla akhirnya datang ke rumah Darma dan berhasil membantu Rafka keluar. Mereka sepakat bekerja sama untuk menyerang Ayuna dan Rafki.

Apa rencana Shilla dan Rafka selanjutnya?

(kha)

