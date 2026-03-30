Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 128: Ayuna Positif Hamil, Shilla Jadi Buronan Polisi

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna akhirnya memastikan bahwa dirinya benar-benar hamil setelah melihat hasil testpack. Ia sangat bahagia. Namun, ia memilih menyimpan kabar ini terlebih dahulu. Ia ingin menjadikannya kejutan spesial untuk Rafki saat makan malam romantis. Ia pun pergi ke butik Naomi untuk menyiapkan penampilan terbaiknya.

Saat dinner berlangsung, Ayuna merasa ada yang tidak beres setelah melihat Rafka menyamar. Ia mengikuti dan mengonfrontasi Rafka, lalu menyadari kemungkinan racun sudah dimasukkan ke minuman. Ayuna berhasil mencegah Rafki meminum minuman tersebut tepat waktu. Rencana Rafka gagal, dan ia mencoba langkah lain dengan menabrak mereka menggunakan mobil, namun penyakitnya kambuh sehingga aksinya kembali gagal. Ayuna kemudian mengungkapkan kehamilannya kepada Rafki, membuat mereka sangat bahagia dan semakin erat.

Polisi datang untuk menangkap Shilla atas kasus pembunuhan Bella berdasarkan kesaksian Sarah. Shilla panik dan berusaha kabur, bahkan mendorong Ayuna hingga terjatuh dan melukai Tristan saat melarikan diri.

Apakah polisi berhasil menangkap Shilla?



