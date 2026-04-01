Jenazah 40 Tahun Minta Disempurnakan, Teror Sosok Tak Kasat Mata di Rumah Pak Candra

JAKARTA – Dalam episode terbaru Bisikan Gaib, Bang Robby Purba kembali menghadirkan kisah pengalaman mistis yang datang dari seorang praktisi pemulasaraan jenazah, Pak Candra. Kisah ini bermula ketika dirinya diminta untuk memindahkan jenazah yang telah dimakamkan selama 40 tahun.

Jenazah tersebut hanya menyisakan tulang belulang. Namun setelah proses awal dilakukan, kejadian tak biasa justru mulai muncul saat Pak Candra kembali ke rumahnya.

Beliau mengaku melihat sosok seorang pria misterius yang berdiri di halaman rumah. Sosok tersebut terasa berbeda dan tidak seperti manusia pada umumnya. Kejadian semakin aneh ketika sosok yang sama kembali muncul di dalam rumah, bahkan duduk di sofa.

Pak Candra memilih untuk tidak berinteraksi dan mencoba mengabaikan kehadiran sosok tersebut. Namun pada malam hari, ia mendapatkan bisikan yang terasa seperti mimpi. Sosok tersebut menyampaikan satu permintaan yang membuatnya terkejut. “Saya mau disempurnakan,” ujar Pak Candra menirukan suara yang didengarnya.

Permintaan tersebut membuatnya berpikir bahwa ada proses yang belum dilakukan dengan benar dalam pemindahan jenazah tersebut. Keesokan harinya, ia mendapatkan informasi bahwa pihak keluarga tidak ingin menggunakan prosedur pemakaman yang sesuai, seperti penggunaan kain kafan yang semestinya.