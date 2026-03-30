Arya Saloka Comeback! Sinetron Terikat Janji Siap Bikin Penonton Baper

JAKARTA — RCTI kembali menghadirkan tayangan drama terbaru yang siap menyita perhatian pemirsa Indonesia: Terikat Janji. Sinetron ini menjadi momen yang paling dinantikan dengan kembalinya Arya Saloka ke layar kaca setelah vakum selama tiga tahun.

Mengusung kisah cinta yang rumit, penuh intrik, dan pengkhianatan yang mengguncang, Terikat Janji dibintangi deretan aktor papan atas seperti Arya Saloka, Asha Assuncao, Fendy Chow, Yoriko Angeline, Rizky Hanggono, Kinaryosih, hingga Ibob Tarigan. Sinetron ini akan mulai tayang pada Senin, 6 April 2026, setiap hari pukul 19.00 WIB, hanya di RCTI.

Tentang Cinta, Pengkhianatan dan Harga Diri

Bukan sekadar kisah cinta biasa, Terikat Janji menyuguhkan hubungan pura-pura yang berubah jadi nyata, dibalut rahasia kelam, pengkhianatan, dan dendam keluarga yang siap bikin penonton ikut terseret.

Davina (Asha Assuncao), putri konglomerat yang jatuh karena pengkhianatan, nekat menjadikan Sena (Arya Saloka)—seorang pedagang ketoprak—sebagai pacar pura-pura demi menjaga harga dirinya. Tapi siapa sangka, hubungan itu justru membuka luka lama yang selama ini tersembunyi.

Sena ternyata bukan pria biasa. Ia datang membawa masa lalu, rahasia, dan tujuan yang bisa menghancurkan keluarga Davina dari dalam. Ketika terungkap bahwa kematian Ryan berkaitan dengan ayah Davina dan permainan licik ibu tirinya, semuanya berubah. Cinta berubah jadi pertaruhan. Keluarga berubah jadi musuh.

Arya Saloka: “Sena Adalah Luka yang Memilih Mencintai”