Ayu Aulia Curhat Rahimnya Diangkat Gara-Gara Pejabat R, Lisa Mariana: Udahin Drama Lo!

JAKARTA - Pengakuan Ayu Aulia mengenai pengangkatan rahimnya di usia 31 tahun mendadak menjadi perhatian publik.

Curhatan yang awalnya membahas kondisi kesehatan itu berubah menjadi polemik setelah Ayu menyinggung sosok pejabat berinisial R yang disebut ikut bertanggung jawab atas apa yang dialaminya.

Dalam unggahannya di media sosial, Ayu mengaku harus kehilangan rahimnya di usia yang masih muda. Pernyataan tersebut langsung memicu beragam spekulasi di kalangan warganet.

Tak lama berselang, Lisa Mariana muncul memberikan respons keras melalui Instagram Story. Lisa membantah tudingan Ayu dan justru mengeklaim kondisi tersebut terjadi akibat tindakan Ayu sendiri di masa lalu yang suka menggugurkan kandungan.

“Heh Ayu Aulia udahin ya drama lo, pakai bilang rahim diangkat gara-gara oknum pejabat, rahim lo ilang akibat ulah lo sendiri, suka gugur-guruin (aborsi),” ujar Lisa Mariana.