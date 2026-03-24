Park Min Young Dikonfirmasi Bintangi Nine to Six Bareng Go Soo dan Yook Sungjae

SEOUL - Park Min Young dikonfirmasi akan membintangi drama baru SBS, Nine to Six bersama Go Soo dan Yook Sungjae. Hal itu dikonfirmasi staf produksi drama tersebut, pada Selasa (24/3/2026).

Mengusung genre office romance, Nine to Six diadaptasi dari drama China populer berjudul The Rational Life. Kisahnya tentang Kang Yi Ji (Park Min Young), seorang deputy manager team legal di Chronic Motors.

Yi Ji dikenal sangat rasional dan berpikir pacaran dan pernikahan hanya dorongan hormon. Namun pemikiran itu berubah setelah dia bertemu dengan Han Seon Woo (Yook Sungjae) dan Park Hyun Taem.

Seon Woo adalah karyawan magang Chronic Motors yang dikenal baik hati dan ramah. Sementara Park Hyun Taem digambarkan sebagai kepala divisi Chronic Motors yang terlihat sempurna.

Soompi melaporkan, SBS akan menayangkan drama Nine to Six pada semester II-2026.*

(SIS)

