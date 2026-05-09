HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNC Resmi Luncurkan V+Short di Hong Kong, Kemeriahan Turut Terasa di Jakarta

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |11:33 WIB
Peluncuran V+Short meriah di Jakarta
JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (“MNC Digital” atau “MSIN”) secara resmi telah meluncurkan V+Short, platform micro drama premium yang siap hadir di tengah masyarakat. Peluncuran tersebut dilaksanakan dengan sangat meriah di The Peninsula Hongkong dengan tema “Step into The Story”, namun kemeriahan turut terasa hingga Jakarta.

Tepat pada hari peluncurannya pada Jumat, 8 Mei 2026, MNC juga menggelar streaming bersama acara peluncuran dari Hong Kong yang dilaksanakan di Mini Theater MNC, Lantai 13 iNews Tower. Tak tanggung-tanggung, streaming bersama itu turut dihadiri oleh banyak kalangan termasuk hadir juga seluruh pemain dari micro drama yang ada di V+ Short.

Menurut pantauan iNews Media Group, seluruh pemain beserta penonton streaming yang hadir sangat antusias menantikan peluncuran V+ Short meski secara tidak langsung. Mengenakan pakaian yang rapi, indah dan elegan serta dandanan yang cantik dari para pemain perempuan, mereka duduk di kursi theater untuk menyaksikan peluncuran secara streaming.

Bahkan, antusiasme terlihat dari kursi teater yang penuh diisi oleh para pemain dan penonton streaming. Suasana mulai sunyi saat lampu dimatikan dan streaming acara peluncuran dari Hongkong dimulai. Di tengah acara, mereka sempat bersorak ria disusul dengan tepuk tangan meriah saat video peluncuran ditayangkan di layar. 

Setelah acara peluncuran selesai nampak seluruh penonton beserta para pemain micro drama V+ Short kembali bersorak dan bertepuk tangan ria. Hal itu menandai kebanggaan mereka terhadap karya drama yang lebih emosional, singkat dan siap menemani hari-hari para penonton dimanapun dan kapanpun tanpa mengurangi kedalaman cerita.

