Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 27, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 27 bercerita tentang keributan di depan rumah Ma’ruf yang berubah jadi kerja bakti dadakan penuh emosi dan sedikit komedi.

Hal itu terjadi saat semua orang disuruh cabut patok tanpa banyak penjelasan. Apoy yang santai malah bikin semua semakin bingung, sementara Sunar sibuk curhat tapi selalu dipotong.

Di lain pihak, Sueb si Pak RT justru cuma peduli apakah situasinya seru atau enggak. Di tengah kekacauan tersebut, Tedi dan Jeri diam-diam mulai menyusun rencana licik.

Sementara itu, Sultan panik setengah mati mencari Herman yang tiba-tiba hilang. Sementara Rani, Mira, dan Leha malah sibuk godain soal jodoh di tengah situasi genting.

Salah paham, cemburu, dan momen canggung bercampur jadi satu, bikin suasana tegang terasa kocak. Tapi ternyata, di balik semua itu, Herman benar-benar diculik oleh Tedi dan Jeri.