Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 26, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 26 bercerita tentang kolaborasi tak terduga James dan Sunar setelah keduanya sadar sedang dipermainkan oleh sosok misterius yang sama.

Di sisi lain, Sultan semakin tertekan oleh Tedi dan Jeri yang mulai mengancam akan menyeret Rani ke dalam masalah. Reaksi spontan Sultan untuk melindungi Rani justru membuka sisi rapuhnya.

Situasi semakin panas saat bayang-bayang kedatangan Fitri ke rumah Ma’ruf mulai terasa. Seolah akan jadi pemicu ledakan konflik berikutnya.

Di sisi lain, warga kampung mulai dilanda kebingungan dan kecurigaan. Mira, Rani, dan Leha diam-diam menyusun langkah untuk mempertahankan musala.

Sementara itu, Apoy dan tim mulai mengendus kejanggalan, dari identitas orang-orang yang datang sampai kemungkinan adanya dalang besar di balik semua kekacauan yang terjadi.