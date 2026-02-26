Sinopsis 99 Nama Cinta Eps 6: Cyntia Berniat Fitnah Talia dan Kiblat

JAKARTA - '99 Nama Cinta' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas Indonesia yaitu Dimas Anggara, Yuriska Patricia, Isel Fricella, Andhara Early, Carlo Milk, Maura Gabrielle, Laura Abbas Jackson, Elgi Purnama, Clara Kaizer, Lilis Suganda, Rahman Yacob, dan sederet aktor dan aktris berbakat lainnya.

Kiblat dan Bambu membahas soal perjodohan. Kiblat mengaku akan tetap menjalani amanat orang tuanya meski hubungannya dengan Talia seringkali tidak akur. Ia juga takut kondisi Hasanah makin drop. Husna tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan itu dan memilih pergi. Umar kemudian menasihati Kiblat agar bersikap jujur dan konsisten pada Talia. Kiblat pun juga bilang ke Umar kalau perasaannya ke Husna sudah ia lupakan.

Kiblat bersama Talia ke rumah Alisa–temannya Hasanah, untuk mengambil barang pesanan Hasanah. Talia pulang. Namun, motor Kiblat mogok kehabisan bensin. Kiblat dan Talia terjebak di jalan kampung. Keduanya sempat adu mulut, lalu bersama-sama mendorong motor bersama. Ada momen romantis ketika Kiblat membuka helm Talia.

Di kantor, Talia mengirim voice note ke Titi untuk membuat program “Rezeki Nomplok”. Cyntia ternyata mendengarnya. Ia pun pergi ke ruang Talia dan mencuri ide dan data-data tersebut. Cyntia juga mengedit foto Talia–Kiblat saat di kantor kemarin dengan AI agar tampak mesra, lalu berencana memfitnah ke keluarga Kiblat.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan layar drama RCTI 99 Nama Cinta hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

