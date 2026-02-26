Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bintang Sinetron 99 Nama Cinta Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet di Bogor

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |10:39 WIB
Bintang Sinetron <i>99 Nama Cinta</i> Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet di Bogor
Bintang Sinetron {99 Nama Cinta} Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet di Bogor. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Acara hiburan Dahsyatnya Meet & Greet kembali hadir menyapa masyarakat. Kali ini, RCTI akan membawa para cast sinetron 99 Nama Cinta di Mall BTM Bogor, pada Sabtu, 28 Februari 2026, pukul 14.30 WIB.

Kali ini, fans bisa bertemu Ayya Renita, Laura Abbas Jackson, dan Carlo Milk sambil berbincang santai dan mengabadikan momen lewat foto bersama. Dahsyatnya Meet & Greet juga dimeriahkan penampilan Ardhitio dan Tiga Biduan DMD Mencari Rezeki.

Keseruan acara semakin lengkap dengan kehadiran karakter animasi favorit keluarga, Upin & Ipin serta Kiko, yang siap menghibur anak-anak dan menghadirkan keceriaan untuk seluruh pengunjung.

Jangan lewatkan keseruannya! Datang dan saksikan langsung Dahsyatnya Meet & Greet di Mall BTM Bogor, pada Sabtu, 28 Februari 2026, pukul 14.30 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, jadi ajak keluarga dan teman Anda.

Agar menonton RCTI lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital di Channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. 

Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/598/3199770/dahsyatnya_meet_and_greet-Lv5D_large.jpeg
Betrand Peto Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet Sinetron Mencintai Ipar Sendiri di Cileungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/33/3198031/dahsyatnya_meet_and_greet-aZgE_large.jpeg
Agoye Mahendra dan Sarah Beatrix Bakal Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet Aira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/33/3194180/dahsyatnya_meet_and_greet-Ltyf_large.jpeg
Laura Theux Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Sinetron Mencintai Ipar Sendiri di Cibitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191462/dahsyatnya_meet_and_greet-nFtC_large.jpg
Warga Cibubur, Bersiaplah Liburan Bersama Cast Kau Ditakdirkan Untukku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191419/dahsyatnya_meet_and_greet-Wugf_large.jpeg
Akhir Pekan Ini, Aktor Sinetron Terbelenggu Rindu Hadir di Ciledug
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/598/3190701/dahsyatnya_meet_and_greet-y8GT_large.jpg
Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Meriahkan Dahsyatnya Meet And Greet Sinetron Mencintai Ipar Sendiri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement