JAKARTA - Acara hiburan Dahsyatnya Meet & Greet kembali hadir menyapa masyarakat. Kali ini, RCTI akan membawa para cast sinetron 99 Nama Cinta di Mall BTM Bogor, pada Sabtu, 28 Februari 2026, pukul 14.30 WIB.

Kali ini, fans bisa bertemu Ayya Renita, Laura Abbas Jackson, dan Carlo Milk sambil berbincang santai dan mengabadikan momen lewat foto bersama. Dahsyatnya Meet & Greet juga dimeriahkan penampilan Ardhitio dan Tiga Biduan DMD Mencari Rezeki.

Keseruan acara semakin lengkap dengan kehadiran karakter animasi favorit keluarga, Upin & Ipin serta Kiko, yang siap menghibur anak-anak dan menghadirkan keceriaan untuk seluruh pengunjung.

Jangan lewatkan keseruannya! Datang dan saksikan langsung Dahsyatnya Meet & Greet di Mall BTM Bogor, pada Sabtu, 28 Februari 2026, pukul 14.30 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, jadi ajak keluarga dan teman Anda.

Agar menonton RCTI lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital di Channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital.

Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti.**

