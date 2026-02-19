Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 94: Selamatkan Ibu Kandung, Ayuna Tertimpa Puing

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dewi, penghuni panti yang mengalami amnesia, mendengar suara Darma dan menunjukkan reaksi panik seolah mengenali masa lalu yang traumatis. Acara berjalan lancar hingga sesi foto bersama, tanpa mereka menyadari Dewi mengamati dari kejauhan dengan ketakutan yang memuncak. Dewi yang panik berjalan ke halaman belakang dan tanpa sengaja bertemu Ayuna. Keduanya saling menatap dengan getaran emosional yang kuat, tanpa sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak yang terpisah. Saat plafon bangunan tua runtuh, Ayuna sigap menyelamatkan Dewi, namun justru tertimpa puing dan pingsan. Dewi menemukan kalung Ayuna dan mengenalinya sebagai milik putrinya, “Adiva.” Ketika Darma datang menolong, Dewi kembali panik dan menghindar agar wajahnya tak terlihat. Ayuna segera dilarikan ke Rumah Sakit Cahaya Pulih.

Di rumah sakit, Ayuna didiagnosis mengalami gegar otak ringan dan harus menjalani observasi. Rafki sangat cemas dan setia menunggui Ayuna, sementara Darma meminta perawatan terbaik untuknya. Berbeda dengan yang lain, Nila diam-diam justru berharap Ayuna bernasib buruk seperti musuh-musuhnya sebelumnya. Setelah sadar, Ayuna mengingat bahwa ia menolong seorang ibu, namun Rafki dan Arta mengaku tidak melihat siapa pun. Darma samar-samar mengingat sosok perempuan yang menjauh saat kejadian, menambah misteri tentang Dewi.

Di panti, Tristan mencari Dewi dan menemukannya bersembunyi sambil memeluk kalung Ayuna. Dewi mengaku kalung itu milik putrinya, Adiva—anak yang hilang dan satu-satunya ingatan yang tersisa dalam hidupnya. Tristan menyadari kalung itu milik Ayuna, namun belum menghubungkan kebenaran besar tersebut.

Akankah Tristan berhasil mengungkap masa lalu Ayuna? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri