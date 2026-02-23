MANIAK: Azia dan Boengkoes Adu Kepintaran, Selalu Heboh dan Ricuh

JAKARTA – Episode Maniak kali ini kembali menjadi ajang kekacauan khas Azia Riza lewat permainan sederhana yang jauh dari kata tenang. Kali ini, Azia mengajak Boengkoes untuk bermain dan seru-seruan dalam game setelah sesi makan yang sukses bikin perut mereka sama-sama penuh. Obrolan ringan soal porsi makan, kebiasaan food vlogger, sampai saling sindir soal siapa yang paling gampang kenyang jadi pembuka yang santai.

Begitu Mister Maniak muncul, suasana langsung berubah. Dengan gaya cuek tapi tegas, ia menjelaskan aturan permainan yang terdengar simpel, tapi ternyata cukup menguras fokus. Begitu permainan dimulai, suasana langsung berubah.

Pada game pertama Azia dan Boengkoes dituntut untuk dapat menjawab pertanyaan sambil mengikuti instruksi gerakan “kepala, pundak, lutut, dan kaki”. Aturan yang terdengar simple dan gampang bikin mereka sama-sama merasa bisa menang, tapi tempo cepat justru bikin konsentrasi buyar. Pertanyaan datang tiba-tiba, gerakan saling kebut-kebutan dan jawaban yang keluar sering kali melenceng dari yang seharusnya.

Setiap kesalahan langsung mendapat hukuman unik yang seru. Pistol air jadi hukuman utama, membuat Azia dan Boengkoes berkali-kali kena semprot sambil tertawa dan protes. Mulai dari pertanyaan pengetahuan umum sampai pertanyaan-pertanyaan mengenai hal sepele, bikin semuanya berubah jadi kekacauan kecil yang menghibur.

Keseruan berlanjut ke ronde berikutnya dengan permainan bom TNT. Bom harus dipindahkan bergantian sambil menjawab pertanyaan secepat mungkin sebelum waktunya habis. Tekanan waktu bikin suasana makin panik. Jawaban spontan keluar tanpa pikir panjang, bahkan untuk pertanyaan sederhana sekalipun.