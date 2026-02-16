Ngaku Dendam ke Saudara Tiri, Aksi Azia Bikin Semua Panik

JAKARTA – HALO, DEK! balik lagi dengan aksi iseng Azia yang kali ini level absurd-nya makin naik. Berawal dari obrolan santai yang ringan, Azia sukses bikin suasana berubah total setelah mengaku punya dendam ke saudara tirinya sendiri. Bukan sekadar dendam biasa, Azia bilang dia berniat “meracuni” minuman sang saudara sambil melakukan mukbang makanan bareng.

Cerita dibuka dengan gaya khas Azia yang ceplas-ceplos. Ia memperlihatkan minuman bubuk yang katanya enak dan menyegarkan, tapi di balik itu terselip pengakuan mengejutkan di mana minuman tersebut dicampur dengan obat pencahar. Dengan nada serius tapi penuh celah-celah kocak, Azia menggiring obrolan seolah racun ini bakal bikin sakit perut berkepanjangan.

Reaksi lawan bicara sontak langsung berubah beragam. Ada yang bengong, ada yang ketawa nggak percaya, ada juga yang terang-terangan bilang aksinya kelewat jahat. Obrolan makin liar saat Azia mulai curhat soal saudara tirina yang katanya sering bikin kesal dan suka “lebih-lebih” cerita di depan orang lain. Komentar orang-orang spontan mulai bermunculan, bikin suasana makin chaos dan mengangkan.

Puncaknya, sosok yang disebut sebagai saudara tiri akhirnya muncul dan ikut dalam sesi mukbang. Momen ini bikin sebagian lawan bicaranya kelihatan nggak tega, sementara yang lain justru makin penasaran. Situasi yang awalnya terasa tegang pelan-pelan berubah jadi absurd, apalagi saat Azia terus mempertahankan ceritanya tanpa ketawa sedikit pun.

Seperti biasa, plottwist khas HALO, DEK! akhirnya dibongkar. Racun yang dimaksud ternyata cuma bagian dari prank. Reaksi kaget yang berubah jadi ngakak menutup konten ini dengan vibes ringan, membuktikan kalau kekuatan Azia bukan cuma di aksinya, tapi di caranya bikin orang mikir keras di situasi yang setengah masuk akal.



(kha)