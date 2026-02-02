Cerita Setrika Rusak Berujung Kekacauan di HALO DEK

HALO DEK kembali menghadirkan episode penuh kekacauan lewat ide prank yang terdengar sederhana, tapi dieksekusi dengan total. Kali ini, Azia Riza memulai obrolan di Ome TV dengan cerita seputar kehidupan rumah tangga yang mendadak rumit. Ia mengaku tinggal bersama bapaknya yang baru menikah lagi dan harus berhadapan dengan ibu tiri yang dikenal galak dan mudah marah.

Percakapan yang awalnya terasa biasa mulai berubah saat Azia menceritakan aktivitas hariannya. Ia mengaku hampir semua pekerjaan rumah dibebankan kepadanya, mulai dari bersih-bersih hingga menyetrika pakaian. Cerita itu terdengar masuk akal sampai muncul masalah utama, yaitu setrika yang dipakai ternyata rusak dan menyebabkan baju menjadi gosong serta bolong.

Kepanikan yang ditunjukkan Azia membuat lawan bicara ikut terbawa suasana. Ada yang terlihat bingung, ada yang berusaha menenangkan, dan ada juga yang mulai menanggapi dengan serius. Nada bicara Azia yang makin panik membuat cerita ini terasa semakin nyata, seolah kejadian tersebut benar-benar sedang berlangsung.

Situasi makin melebar ketika Azia berpura-pura dimarahi dan disalahkan. Drama kecil pun tercipta secara spontan. Beberapa lawan bicara bahkan ikut memberi saran dan simpati, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah prank. Momen-momen inilah yang membuat episode ini terasa hidup dan tidak dibuat-buat.

Di penghujung video, Azia akhirnya mengungkap bahwa semua drama tersebut hanyalah bagian dari prank. Reaksi kaget dan tawa menjadi penutup yang pas setelah rangkaian cerita absurd tadi. Episode ini kembali menunjukkan ciri khas HALO DEK, yaitu mengubah obrolan random menjadi hiburan penuh kejutan dengan respons jujur dari orang-orang yang tidak terduga.

(kha)