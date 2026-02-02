Prank Ala Sinetron Ibu Tiri, Azia Riza Bikin Ome TV Ikut Panik

HALO DEK kembali hadir dengan konsep prank yang sederhana tapi sukses bikin suasana jadi kacau. Di episode kali ini, Azia Riza membuka obrolan dengan orang random di Ome TV menggunakan cerita yang terdengar serius. Ia mengaku sedang berada di rumah bapaknya yang baru menikah lagi dan harus hidup bersama ibu tiri yang galak serta menuntut ini itu.

Awalnya, percakapan berjalan santai seperti biasa. Namun situasi mulai berubah ketika Azia menceritakan kesehariannya yang dipenuhi pekerjaan rumah. Dari mengepel, menyapu, mencuci, hingga menyetrika baju sendirian. Cerita itu terdengar wajar sampai Azia mulai panik karena setrika yang dipakai ternyata rusak dan menyebabkan baju menjadi gosong bahkan bolong.

Kepanikan yang dibuat Azia perlahan membuat lawan bicara ikut terbawa suasana. Ada yang kebingungan, ada yang tertawa kecil, dan ada pula yang mulai serius mendengarkan. Cerita yang awalnya terasa ringan berubah menjadi drama dadakan, lengkap dengan nada panik dan keluhan yang terdengar semakin meyakinkan.

Semakin lama, prank ini terasa seperti sinetron spontan. Azia berpura-pura dimarahi, disalahkan, dan dibuat serba salah oleh ibu tiri. Reaksi orang-orang yang polos dan jujur justru menjadi daya tarik utama. Tanpa sadar, mereka ikut larut dalam cerita dan memberikan respons seolah kejadian itu benar-benar nyata.

Di akhir episode, semuanya akhirnya terbongkar sebagai prank. Momen pengungkapan tersebut menjadi penutup yang pas setelah rangkaian drama absurd yang terjadi. Episode ini kembali membuktikan bahwa HALO DEK bukan hanya soal menjebak orang, tapi juga soal bagaimana cerita sederhana bisa berkembang menjadi hiburan yang mengocok emosi dan tawa secara bersamaan.

Saksikan keseruannya hanya di @aziarizza.

(kha)