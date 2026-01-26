Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sombong Menang Terus, Azia Dihadang Perwakilan Mister Maniak

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |20:31 WIB
Sombong Menang Terus, Azia Dihadang Perwakilan Mister Maniak
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Kepercayaan diri Azia kembali diuji dalam sebuah permainan kata yang awalnya hanya dianggap sebagai hiburan ringan. Dengan catatan kemenangan beruntun, Azia dengan santai menantang peserta lain untuk mengalahkannya dan menyebut permainan tersebut bukan tantangan besar. 

Namun anggapan itu perlahan runtuh ketika suasana permainan mulai berubah menjadi semakin kompetitif dan penuh tekanan.

Ketegangan memuncak saat salah satu peserta menyebut permainan ini sebagai “game bocah”, komentar yang justru memancing respons serius dari Azia. Ia kemudian menghadirkan sosok Mister Maniak, yang kali ini mengirimkan perwakilan sebagai lawan. Kehadiran perwakilan tersebut membuat permainan langsung berjalan cepat tanpa banyak basa-basi, memaksa semua pemain fokus penuh sejak awal.

Permainan berlangsung dengan ritme tinggi dan minim jeda. Setiap pemain dituntut untuk menyambung kata dengan cepat dan tepat, karena kesalahan sekecil apa pun langsung menentukan hasil. Selisih skor yang tipis membuat situasi semakin tegang, sekaligus membuktikan bahwa permainan ini bukan sekadar adu hafalan, melainkan adu mental dan refleks.

Format permainan kemudian berkembang menjadi adu tim dengan berbagai tema yang terus berganti. Dari nama hewan, nama orang, hingga benda-benda sehari-hari, para pemain harus terus menyesuaikan strategi. Suasana pun berubah menjadi chaos, diwarnai tawa, kepanikan, dan reaksi spontan yang menjadi hiburan tersendiri bagi penonton.

Pada akhirnya, permainan ini memperlihatkan sisi kompetitif para peserta, termasuk Azia yang tetap berusaha tampil dominan meski mendapat tekanan bertubi-tubi. Game yang awalnya disebut sepele justru berubah menjadi pertarungan sengit yang menguras emosi. Dari sini terlihat bahwa permainan sederhana pun bisa menjadi arena adu fokus dan gengsi ketika ego dan tantangan mulai bertemu.

Saksikan keseruannya hanya di @aziarizza.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Youtuber MANIAK Azia Riza
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/598/3197651//azia_riza-MNkE_large.JPG
Azia Tantang Kalahkan 100 Orang, Perwakilan Mister Maniak Bikin Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197504//willie_salim-jWoq_large.jpg
Mantan Talent Bongkar Rahasia di Balik Konten Willie Salim, Sebut Hanya Settingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/33/3196854//halo_dek_azia_riza-5BXh_large.jpeg
Tak Sesuai Rencana, Konten OmeTV Azia Riza Justru Tuai Respons Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/598/3196521//halo_dek-wIGe_large.JPG
HALO DEK: Saat Cerita Pacaran Jadi Bahan Prank Paling Mind Blowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/598/3196511//halo_dek-2GjJ_large.JPG
HALO DEK: Saat Curhat Biasa Berubah Jadi Prank Paling Absurd
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/598/3196296//azbun-EbJ4_large.JPG
Belajar Merawat Bebek, Azia Diuji Antara Berani dan Panik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement