HALO DEK: Azia Ngaku Berobat ke Dukun, Bikin Salah Paham!

JAKARTA – HALO, DEK! kali ini kembali menghadirkan obrolan absurd khas Azia Riza yang sukses bikin suasana jadi makin kocak. Pada episode kali ini, Azia membuka percakapan dengan obrolan ringan yang sama sekali tidak mengundankhusunya, mengenai cuaca yang saat ini tak menentu. Azia juga bercerita akan kondisi badannya yang nggak fit dan usaha berobat ke sana-sini namun belum juga membuahkan hasil. Dari awal, obrolan masih terasa santai dan normal, sampai Azia mulai membawa cerita ke arah yang tak diduga.

Alih-alih berobat ke dokter, Azia mengatakan bahwa ia akhirnya memutuskan untuk berobat ke dukun. Bukan dukun biasa yang banak dibiarakan orang-orang, tapi versi “online” yang katanya lebih praktis. Cerita ini mulai memancing reaksi heran dari para lawan biacaranya di Ome TV, apalagi ketika Azia bilang kalau obat yang diterimanya bukan puyer atau pil, melainkan sebuah mantra dalam Bahasa Jawa. Dengan ekspresi serius tapi dengan gaya bicara khasnya yang santai, Azia membaca potongan mantra berbahasa Jawa yang terdengar asing dan bikin bingung.

Berbagai jenis reaksi pun langsung bermunculan. Ada yang mencoba memahami, ada yang curiga, dan ada juga yang langsung ngakak karena merasa cerita ini terlalu aneh dan random. Namun, justru di situlah kekuatan prank ini bekerja. Cara Azia menyampaikan cerita tanpa terkesan berlebihan bikin orang-orang di seberang layar terjebak di antara percaya dan ragu.

Situasi makin pecah ketika Azia berpura-pura khawatir bakal “kumat” dan meminta lawan bicara untuk ikut membacakan mantra tersebut. Beberapa terlihat canggung, sebagian lain menolak, sementara ada juga yang nekat mencoba membaca dengan ekspresi bingung. Interaksi spontan ini menciptakan momen lucu yang terasa natural dan nggak dibuat-buat.

Di akhir percakapan, Penyamaran Azia akhirnya terbongkar dan diketahui bahwa semua itu hanyalah prank untuk konten HALO, DEK!. Reaksi kaget yang berubah jadi tawa menutup episode ini dengan ringan. Konten ini membuktikan bahwa cerita sederhana yang dibawakan dengan cara yang tepat, bisa jadi hiburan yang relate dan menghibur, khusunya bagi para penonton muda yang akrab dengan obrolan absurd sehari-hari.

